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На «Зенит-Арене» состоялся первый матч

28 июля 2016, 00:59
20

«Зенит-Арена» приняла первый матч гораздо раньше запланированного срока. Его участниками, правда, стали не футболисты петербургского клуба, а рабочие, задействованные на строительстве стадиона. Они отгородили небольшой участок, на котором соорудили импровизированные ворота. Играть строителям пришлось в касках, чего от них требовала техника безопасности.

Встреча проходила живо и ее участникам даже удалось пару раз поразить ворота. Одним из «зрителей» так называемого поединка был вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который и выложил запись «исторической» встречи на своем канале на Youtube.

После игры вице-губернатор выразил благодарность строителям и оставил автограф на мяче. Отметим, что длился матч от силы 15 минут, а состоялся он ранним утром, до начала рабочего дня.

Источник: НТВ
Зенит
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DIDI 23
1469657260
Кстати, матч провели рано утром еще до начала рабочего дня, и длился он не больше 15 минут ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чтобы ни кто не видел Рамшан и Джамшут встали по раньше и провели испытание гальюна.
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40Zver40
1469658883
лучше бы суки стадион строили.! Одни бабки пилят, другие мяч пинают, так к 2118 и не построят! и бюджет раздут неимоверно! За такие бабки они могли Игуаина купить,чтобы он стадион строил сам!
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SARSAD
1469665940
На Зенит-арене состоялся последний матч в этом году, точнее даже единственный матч.
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VikNMar
1469672557
Лучше бы строили , а то уже 10 лет мячик гоняют ............. У нас " Донбасс арену " турки за 3 года построили и в 3 раза дешевле !!!
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Foxitkuban
1469680644
... в процессе проведения матча, были выявлены существенные недочеты в конструкции сооружения, которые повлекут за собой увеличение строительного бюджета на 2,5 млрд. рублей.
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REDWHITE_
1469681382
Полная дурка!))
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vladimir-7
1469681530
Работы по строительству стадиона прекращены, можно поиграть рабочим в футбол пока руководство продолжает пилить бабульки.
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alex1951
1469685239
После этой исторической игры,стадион законсервируют.... ибо его дальнейшее использование грозит примением санкции со стороны WADA, ибо вся округа завалена допингом,бутылки,шприцы,презервативы....
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TY13R
1469689476
обычное явление))
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firs04
1469689806
Первый и последний матч. Начинайте разбирать
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