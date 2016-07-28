На «Зенит-Арене» состоялся первый матч

«Зенит-Арена» приняла первый матч гораздо раньше запланированного срока. Его участниками, правда, стали не футболисты петербургского клуба, а рабочие, задействованные на строительстве стадиона. Они отгородили небольшой участок, на котором соорудили импровизированные ворота. Играть строителям пришлось в касках, чего от них требовала техника безопасности.

Встреча проходила живо и ее участникам даже удалось пару раз поразить ворота. Одним из «зрителей» так называемого поединка был вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который и выложил запись «исторической» встречи на своем канале на Youtube.

После игры вице-губернатор выразил благодарность строителям и оставил автограф на мяче. Отметим, что длился матч от силы 15 минут, а состоялся он ранним утром, до начала рабочего дня.