Гинер оспорил взыскание с него более 100 миллионов

Президент ЦСКА Евгений Гинер оспорил взыскание с него суммы в 100 миллионов долларов задолженности по кредитному договору в пользу «Альфа-банка».

27 июля с таким заявлением выступила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова.

«Гинер подал апелляционные жалобы на два постановления суда, которыми с него взыскали 98 миллионов долларов и более 3 миллиона долларов. Таким образом, решения судов пока не вступили в законную силу», – сказала она.

Напомним, что Гинер выступил поручителем по кредиту одной из столичных компаний, однако заемщик не исполнил условия договора.