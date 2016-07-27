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Гинер оспорил взыскание с него более 100 миллионов

27 июля 2016, 11:23
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер оспорил взыскание с него суммы в 100 миллионов долларов задолженности по кредитному договору в пользу «Альфа-банка».

27 июля с таким заявлением выступила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова.

«Гинер подал апелляционные жалобы на два постановления суда, которыми с него взыскали 98 миллионов долларов и более 3 миллиона долларов. Таким образом, решения судов пока не вступили в законную силу», – сказала она.

Напомним, что Гинер выступил поручителем по кредиту одной из столичных компаний, однако заемщик не исполнил условия договора.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (17)
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kvm
1469608336
жид однако
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Вомбат
1469611822
Когда решения вступят в силу, Гинеру придется продать ЦСКА. Кто купит?
Ответить
Vasilii1958
1469613414
Бонкроте гинера он иуда
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Kos77
1469613745
Все деньги на Карася потратил
Ответить
narkozanos
1469614960
Да ладно,он 10лямов проплатит за всю х**ню,и вопрос решат и станет поручителем ещё.
Ответить
vladimir-7
1469617126
Молодец!!!
Ответить
ManUtd-Volgograd
1469618316
Как еврей мог пойти поручителем?
Ответить
30регион
1469623384
надо коллекторов вызывать!
Ответить
Аид666
1469623742
поручителем на такую сумму? О_о
Ответить
каа
1469638275
мдя... бывает и такое...)))
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