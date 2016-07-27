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Неймар просит журналистов не вмешиваться в его частную жизнь

27 июля 2016, 08:50
13

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что он недоволен повышенным вниманием к своей персоне со стороны СМИ. Как говорит бразилец, пресса неоправданно внимательно следит за всеми его действиями и активно критикует.

« Мне 24 года, я молод, у меня могут быть свои дела и потребности. Да, как и у всех у меня есть свои недостатки, я люблю отдыхать, веселиться с друзьями. Не понимаю, по какой причине я не могу веселиться, почему возникают какие-то проблемы. У меня есть друзья, семья, с которыми я хочу проводить время. Это моя личная жизнь», – заявил он.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kulimen
1469601183
Для журналистов его слова звучат как, "Что-то долго вы к мне не заходили. Соскучился по вам".
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Димон Алма-Ата
1469602505
А они его сейчас возьмут и послушают, да он им красной тряпкой помахал этими словами.
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Александр ЗА
1469608080
Да
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Павел Амурский
1469608080
Правильно просит.
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melnicn
1469609741
normalino!!!
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Friedrich Zimmermann
1469609950
ненавижу барсу и этого петушка , но должен признаться , что он прав .
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Вомбат
1469611369
Хочешь личной жизни, не надо продаваться за 100 миллионов евро и заключать рекламные контракты на 200. Теперь фиг тебе, а не личная жизнь.
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multiscan
1469611735
За любое вмешательство в личную жизнь, с целью массового распространения какой-либо информации без ведома или без разрешения человека, в жизнь которого вмешиваются, надо идти в суд. К сожалению, такие вещи сейчас очень распространены (вмешательство). Пипл хавает!
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RUPRICHT
1469621870
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЭТО СВЯТОЕ!!!!
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Алексей1988
1469626916
потому что завидуют. Такие же упыри, которые осуждали кокошу с мамаем. Вот не пофиг как свое личное время проводят и свои бабки тратят.
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