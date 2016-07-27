Неймар просит журналистов не вмешиваться в его частную жизнь

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что он недоволен повышенным вниманием к своей персоне со стороны СМИ. Как говорит бразилец, пресса неоправданно внимательно следит за всеми его действиями и активно критикует.

« Мне 24 года, я молод, у меня могут быть свои дела и потребности. Да, как и у всех у меня есть свои недостатки, я люблю отдыхать, веселиться с друзьями. Не понимаю, по какой причине я не могу веселиться, почему возникают какие-то проблемы. У меня есть друзья, семья, с которыми я хочу проводить время. Это моя личная жизнь», – заявил он.