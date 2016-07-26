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  • Новый подрядчик «Зенит-Арены» может попросить дополнительные средства на строительство стадиона

Новый подрядчик «Зенит-Арены» может попросить дополнительные средства на строительство стадиона

26 июля 2016, 16:19
13

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, что в данный момент еще не найден генподрядчик для завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, чтобы закончить возведение «Зенит-Арены» новой строительной компании могут понадобиться дополнительные средства, которые в случае чего будут выделены из федерального бюджета. Напомним, что на новом стадионе «Зенита» должны пройти игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

«Пока нет нового подрядчика, и пока мы не можем сказать, достроит ли новый подрядчик за старые деньги стадион. Он же может попросить что-то еще. Предположительно, если на окончание строительства не будет хватать средств, то, возможно, если успеют до декабря достроить, то тогда все силы и средства будут хороши, чтобы сдать стадион в срок и тем самым не понести имиджевые потери для Петербурга и для России. Могут потребоваться средства из федерального бюджета», – сказал Тюльпанов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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АлёшкА91
1469539518
Как же без этого
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Red Men
1469540213
Может уже не стоит достраивать её? Что у нас арен мало?! Вместо неё вполне справится новый стадион ЦСКА. А из этого Г...на сделать памятник коррупции)!
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Молчуновский
1469540698
Товарищ Ромашкин дал понять новому генподрядчику, что доп. средства не только можно, но и нужно просить.
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frickmaster
1469544362
могут))
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Нас Много
1469546453
Дополнительные средства... А .опа не треснет?
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alexidj
1469548397
да сколько можно уже засорять футбольные темы этим стадионом.....
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sold93
1469568892
а этот унитаз в питере так и не установили?
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barbardir
1469622348
Санта-Крестовский. 3785-ая серия
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Zepen 14
1469634536
Им самим уже не тошнит от стадиона этого?? Вам самим не надоело??? Достройте его уже. Наверное ваши правнуки его будут достраивать и говорить, что не хватает денег. Хватит уже. Уже пора браться за дело и не страдать херней как вы страдали все 10 лет если не больше
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Zepen 14
1469634826
Стадион Зенита будет: 1. Стадион который строили очень долго (войдет в ТОП самых долгих построек в мире, если первое место :-) ) 2. Один из самых обсуждаемых стадионов, от новостей которым уже всем тошнит(также можно отдать первое место) 3. Ну и конечно по финансам попросите уже стразу пару миллиардов, сделайте его самым дорогим стадионом в мире и все))
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