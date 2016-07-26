Новый подрядчик «Зенит-Арены» может попросить дополнительные средства на строительство стадиона

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, что в данный момент еще не найден генподрядчик для завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, чтобы закончить возведение «Зенит-Арены» новой строительной компании могут понадобиться дополнительные средства, которые в случае чего будут выделены из федерального бюджета. Напомним, что на новом стадионе «Зенита» должны пройти игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

«Пока нет нового подрядчика, и пока мы не можем сказать, достроит ли новый подрядчик за старые деньги стадион. Он же может попросить что-то еще. Предположительно, если на окончание строительства не будет хватать средств, то, возможно, если успеют до декабря достроить, то тогда все силы и средства будут хороши, чтобы сдать стадион в срок и тем самым не понести имиджевые потери для Петербурга и для России. Могут потребоваться средства из федерального бюджета», – сказал Тюльпанов.