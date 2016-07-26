Строительство «Зенит-Арены» продолжается

Строительство «Зенит-Арены», несмотря на заявление генподрядчика, продолжаются. Сегодня компания «Инжтрансстрой-СПБ» объявила, что полностью останавливает все работы на стадионе в Санкт-Петербурге по причине расторжения контракта с властями города на Неве.

Сообщается, что по территории объекта продолжается движение грузовых авто со строительными материалами, а из-за забора доносятся звуки функционирующей техники. Также можно заметить и рабочих, занятых облицовкой и остеклением зданий входной группы. По словам строителей, внутри чаши стадиона работает один автокран, также полным ходом идут работы по монтажу светопроницаемой пленки.

По условиям государственного контракта, есть норма, согласно которой госзаказчик имеет право предъявить исполнителям претензии по поводу качества выполняемых работ. Подрядчики же имеют 14 дней на исполнение гарантийных обязательств. Данная норма может помочь не прекращать работы на время проведения нового конкурса.