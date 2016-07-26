В интернете появились изображения новой формы «Зенита»

В интернете появились изображения домашней и гостевой формы «Зенита», которая будет использоваться петербургским клубом в сезоне 2016/17. Официальная презентация формы ожидается завтра, 27 июля.

Домашняя форма «Зенита» в сезоне 2016/17

Домашний комплект формы петербуржцев выполнен в темно-синем и голубом цвете. С обеих сторон форму украшает полоса, напоминающая наградную ленту времен Петра 1. Шорты домашнего комплекта будут так же синими.

Гостевая форма «Зенита» в сезоне 2016/17

Гостевой комплект формы использует тот же шаблон, но основным цветом здесь является белый, плавно переходящий в светло-голубой. Основные детали новой формы впервые за долгое время выполнены в темно-синем цвете, тогда как раньше Nike использовал преимущественно лазурный цвет.