Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Стадион «Зенита»? Все идет по графику»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Альбин выразил мнение, что строительство стадиона «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита», идет по графику.

«Я официально объявляю, что никаких переносов срока ввода объекта в эксплуатацию не будет. Мы до конца текущего года объект должны ввести: уточнить инженерный проект, получить заключение соответствия, ввести объект в эксплуатацию.

Никто не перенесет Кубок конфедераций, никто не отменит чемпионат мира-2018. Мы должны быть во всеоружии. Все идет по графику», – цитирует Альбина SPB.Media.