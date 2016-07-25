Строительство стадиона «Зенита» остановится на месяц из-за расторжения контракта

Пресс-секретарь компании «Инжтрансстро», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Зенита» на Крестовском острове, Никита Павлов рассказал последние новости относительно взаимоотношений с администрацией Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что в понедельник, 25 июля, истекает контракт между сторонами.

«Сегодня мы подходим к тому, что сценарий строительства развивается не самым благоприятным образом и для генподрядной организации, и для стадиона, для тех сроков, которые ранее были заявлены – декабрь 2016 года. Сегодня последний день действия государственного контракта на строительство стадиона на Крестовском острове. Сегодня «Инжтрансстрой-Спб», как действующий генподрядчик, рассылает уведомления всем строителям, всем подрядным организациям о полной приостановке работ.

Если завтра произойдет фактическое расторжение госконтракта, то законодательство нам предписывает остановить все работы и начать процедуру передачи строительной площадки специальной комиссии, которая была сформирована на прошлой неделе. Ее возглавляет председатель комитета по строительству. Она должна принимать строительную площадку, документацию и фиксировать объем работ, которые были выполнены ранее. Субподрядные организации не должны работать в этот период. Это как минимум 30 дней», – сказал Павлов в эфире телеканала «Матч ТВ».