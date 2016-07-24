Моуринью запретил игрокам «Манчестер Юнайтед» играть в Pokemon Go

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ужесточает правила поведения игроков команды и запретил футболистам играть во всемирно известную игру Pokemon Go.

«Жозе пытается наладить хорошие отношения со всеми игроками команды и персоналом. Он понимает, что футболистам требуется отвлекаться немного и от игр с тренировками. Единственное, что ему не нравится, так как это помешательство на покемонах. Он считает необходимым за 48 часов до матча только готовиться к игре», – заявил источник в «МЮ».