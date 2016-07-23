Тюльпанов: «Шансов построить «Зенит-Арену» к декабрю с каждым днем все меньше»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что стройка «Зенит-Арены» может быть заморожена на пару месяцев из-за смены генподрядчика.

«Пройдет как минимум месяц-два, пока стройка будет восстановлена. Пока старый подрядчик заберет свою технику, а новый завезет свою, потребуется время. Дни, недели, месяцы могут пройти, а сейчас важен каждый день.

С каждым днем шансы построить арену к декабрю становятся все меньше и меньше. А если этого не произойдет, мы не сможем принять Кубок Конфедераций, что будет позором для Петербурга и негативно скажется на имидже России. Я призываю город в лице заказчика обдумать свои действия и сделать все возможное, чтобы стадион был сдан к декабрю.

Как я понимаю, конфликт зашел слишком далеко, и примирения не произошло, хотя обе стороны понимают, что затягивание сроков – это губительно», – сказал Тюльпанов в эфире «Радио Балтика».