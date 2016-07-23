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  • Тюльпанов: «Шансов построить «Зенит-Арену» к декабрю с каждым днем все меньше»

Тюльпанов: «Шансов построить «Зенит-Арену» к декабрю с каждым днем все меньше»

23 июля 2016, 01:54
23

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что стройка «Зенит-Арены» может быть заморожена на пару месяцев из-за смены генподрядчика.

«Пройдет как минимум месяц-два, пока стройка будет восстановлена. Пока старый подрядчик заберет свою технику, а новый завезет свою, потребуется время. Дни, недели, месяцы могут пройти, а сейчас важен каждый день.

С каждым днем шансы построить арену к декабрю становятся все меньше и меньше. А если этого не произойдет, мы не сможем принять Кубок Конфедераций, что будет позором для Петербурга и негативно скажется на имидже России. Я призываю город в лице заказчика обдумать свои действия и сделать все возможное, чтобы стадион был сдан к декабрю.

Как я понимаю, конфликт зашел слишком далеко, и примирения не произошло, хотя обе стороны понимают, что затягивание сроков – это губительно», – сказал Тюльпанов в эфире «Радио Балтика».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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Kulima
1469229061
Шансов построить "Зенит-арену" в принципе нет!..
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veltrener
1469229182
Неужели у этих нелюдей только бабки перед глазами??
Если не достроят к кубку конфедераций - обосруться так как ещё никто и никогда не обсерался!!!Над нами будут смеяться также долго как строится это коррупционное болото
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kupryaev
1469232563
да уж,наверное питерцам уже неудобно ,если у них гости города спрашивают как можно посмотреть на чудо -стадион?))
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zadira56
1469240918
В чём дело? У народа деньги закончились?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469243267
Газпром-- мечты сбываются.
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vladimir-7
1469250919
Позор ворам! Даже Путин не в состоянии решить эту проблему со строительством и воровством.
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Bekkz
1469251229
Питерцы со своим царьком красавцы, ОИ-2016 обосрали, теперь ЧМ-2018 просрут. Ай молодэсьля, красавчики. Народ по бороде пустили. Такое только в России. Жаль.
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Стас85
1469254529
сравняйте его с землей на хрен уже за..ало...
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Павел Амурский
1469257578
Позор всей стране, которая терпит воров.
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zadira56
1469264775
Зенит-Арена + АвтоВаз + космодром Плисецкий = Бермудский треугольник!
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