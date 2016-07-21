«Локомотив» объявит о назначении Геркуса 10-го августа

Экс-генеральный директор «Лиги ТВ» Илья Геркус будет назначен на пост президента «Локомотива» в ближайшее время. По информации источника, это, вероятно, произойдет 10-го августа, все детали уже улажены. Напомним, что с июля 2010-го года данную должность занимала Ольга Смородская.

Как сообщают СМИ, еще одним претендентом на кресло президента красно-зеленых являлся бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев. Кроме того, Кирилла Котова на посту спортивного директора железнодорожников скорее всего сменит Игорь Корнеев, знакомый Геркусу по совместной работе в «Зените».