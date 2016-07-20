Поздняков: «Спартаку» нужны защитники индивидуально сильные. И не обязательно суперзвезды»

Бывший тренер «Спартака» Борис Поздняков, работавший в клубе с 2009 по 2011 год, поделился своим мнением относительно оборонительных действий красно-белых в предстоящем сезоне.

«Спартак» всегда уделял много времени атаке, так исторически сложилось. Поэтому защитники должны были уметь обороняться один в один на полполя. Мне и «Спартаку» традиционно подходила схема вообще с двумя защитниками. С такими, которых не страшно оставлять один в один с нападающими соперника. Это я пытаюсь прививать и футболистам в спартаковской академии. Потому что если у защитника нет умения, приходится брать количеством.

Но команды, которые 70 процентов игрового времени уделяют нападению, все равно будут пропускать контратаки, хотим мы этого или нет. Поэтому нужны защитники индивидуально сильные – со скоростными качествами, хорошим отбором мяча. И не обязательно суперзвезды», – считает Поздняков.