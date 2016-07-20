Геркус: «Бренд «Локо» заслуживает большего внимания и популярности»

Бывший гендиректор «Лиги ТВ» Илья Геркус, который называется одним из главных кандидатов на должность президента «Локомотива», рассказал о том, в чем стратегический минус столичного клуба и какая часть его потенциала не реализуется.

«Потенциал «Локомотива» огромен. Во-первых, замечательная инфраструктура, первый в России современный стадион, который, насколько помню, ни разу за последние годы не был полностью заполнен – я имею в виду не один матч, а сезон аншлагов. Даже близко к этому не подходили. Сейчас то, во что превратилась уютная современная арена, находящаяся в центре Москвы, представляет печальное зрелище – я имею в виду посещаемость.

И, во-вторых, бренд «Локо» заслуживает большего внимания и популярности. Его связь с РЖД позволяет выстраивать общероссийские коммуникации. В любом уголке страны есть железная дорога, это объединяющий фактор. У «Локо» замечательное прошлое, клуб рос и поднимался в современную эпоху. Значимые победы одержаны недавно, игроки той эпохи достижимы, это отличная коммуникация с болельщиками. Та самая семья, те футболисты, по которым болельщик ностальгирует», – рассказал Геркус.