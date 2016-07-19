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Витсель продолжает работать по программе «Зенита»

19 июля 2016, 18:16
7

Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини рассказал о подготовке к новому сезону полузащитника Акселя Витселя. В частности, даже находясь в отпуске, он работает по программе, составленной Николини.

«С Витселем мы на связи каждый день. И даже если у него отпуск, он все равно работает по той программе, которую мы ему дали. Уйдет ли он куда-то или нет – вопрос не ко мне. Но наша задача заключается в том, чтобы он вернулся в Петербург и был готов работать. Сыграет он с ЦСКА или нет – это опять же вопрос не ко мне. Но растерять форму за две недели, которые он получил на восстановление, невозможно. И если следовать программе и заниматься, то он будет готов. Обещать чего-то я, конечно, не могу – нам для начала надо встретиться. Но Витсель – очень важный футболист, умный парень и настоящий профессионал. И он понимает, что где бы он ни оказался, ему нужно быть в хороших кондициях», – рассказал Николини.

Напомним, Витсель близок к уходу из «Зенита». На него претендует несколько европейских клубов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (7)
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mik1954
1468945178
Оставайся Аксель !!!
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порт
1468945983
Уезжай Аксель!!!
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tambovchanin
1468947243
давай суперкубок на прощание забирай и катись !!
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halk1981
1468947535
ну-ну
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neveldomha
1468960809
Да пора бы уже уйти. А то все топчется.
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Voltiz
1468961691
Видимо с его запросом в 7 миллионов евро в год , все команды уже передумали .
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sidul1
1469003372
продайте уже куда нибудь
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