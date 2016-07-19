Самедов: «Не люблю товарищеские игры на сборах»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов признался, что с осторожностью относится к товарищеским матчам на предсезонных сборах.

«Я не думаю, что я уже в форме. Не люблю все эти товарищеские игры на сборах. Понятно, что, может, нельзя так говорить, но отношусь к ним осторожно. Самое главное – набегать, быть функционально готовым.

Самое главное, что я понял за последние годы, – никогда не делать выводов по товарищеским матчам. Ребята проделали большую работу на сборах. В этом плане все идет ровно. Все, что от нас требовал тренерский штаб, мы выполнили», – рассказал Самедов.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 30 июля.