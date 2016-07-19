Долги перед работниками стадиона «Зенита» погашены

Задолженность перед работниками двух подрядных организаций, строящих новый стадион «Зенита», погашена после того, как в дело вмешалась прокуратура.

Ранее стало известно, что Роструд выявил задолженность по зарплате в 78 миллионов рублей.

«Установлено, что в акции протеста участвовало не менее 45 работников ИП Пантелеева А.А. и не менее 60 работниковООО «НПК «Элпром». Прокуратурой района в деятельности индивидуального предпринимателя выявлена задолженность по зарплате перед работниками за июнь 2016 года в размере 700 тысяч рублей.

Задолженность по зарплате перед работниками указанных организаций в настоящее время погашена», — заявили в прокураторе.