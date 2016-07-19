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Долги перед работниками стадиона «Зенита» погашены

19 июля 2016, 11:13
5

Задолженность перед работниками двух подрядных организаций, строящих новый стадион «Зенита», погашена после того, как в дело вмешалась прокуратура.

Ранее стало известно, что Роструд выявил задолженность по зарплате в 78 миллионов рублей.

«Установлено, что в акции протеста участвовало не менее 45 работников ИП Пантелеева А.А. и не менее 60 работниковООО «НПК «Элпром». Прокуратурой района в деятельности индивидуального предпринимателя выявлена задолженность по зарплате перед работниками за июнь 2016 года в размере 700 тысяч рублей.

Задолженность по зарплате перед работниками указанных организаций в настоящее время погашена», — заявили в прокураторе.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Zontik_Leito
1468918145
и это с учетом только "белой" зп
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Клим Чугункин.
1468919114
Апять блокадников на паперть погонят,
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Клим Чугункин.
1468919263
Главное,что бы Мамаев с Какориным шампусика попили от пуза.
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Виталий1
1468924397
Каждый раз, когда я вижу где-то в заголовке статьи название "Зенит-Арена", то тут же с нетерпением открываю, каждый раз надеясь наконец-то увидеть длинный список арестованных спежеиспечённых миллионеров, против которых начато следствие по делу о краже денег, выделенных на бесконечное "строительство" этого самого дорогого стадиона во Вселенной. И каждый раз меня ждёт облом... - опять не то!!! И как оказалось, я не одинок в моих ожиданиях. Все, кого я знаю, ждут посадок. Хотя ещё за питерскую кольцевую (тоже самую дорогую и самую хреновую в мире) сажать не начали.
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Каратель помойников
1468936852
вот блять ворьё,такими бабосами ворочают,ещё и какие то задолженности
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