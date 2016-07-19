Геркус: «Коммерческая выручка «Локомотива» равна нулю»

Бывший сотрудник «Зенита» Илья Геркус может стать президентом «Локомотива», если Ольга Смородская уйдет в отставку. В своем последнем интервью он сравнил бюджеты столичного и петербургского клубов.



«Какова коммерческая выручка «Зенита» в сравнении с «Локомотивом»? Сотни миллионов рублей. В «Локомотиве» она практически равна нулю. Если брать фирменную торговлю, то зенитовская многократно превосходит локомотивскую. К тому же «Зенит» обладает самым большим контрактом с техспонсором.



Между прочим, у нас только три клуба получают деньги от техспонсора: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. У других иные формы сотрудничества: один-два получают форму бесплатно, остальные за нее платят. Да, им дают скидку, но – платят.



У «Локомотива» раньше был контракт со спонсором, который платил. Контракт хороший, но по ряду причин производитель продлевать договор отказался. И сейчас за форму «Локомотив» выкладывает деньги, что грустно», – отметил Геркус.