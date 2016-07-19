Роналду: «После возвращения я стану еще сильнее»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду выступил с обращением к своим поклонникам, в котором выразил благодарность за свою поддержку.

«Все привет! Я хочу поблагодарить всех своих поклонников и сказать, что после возвращения я стану еще сильнее», – заявил Роналду.

Напомним, португалец получил травму в финальном матче Евро-2016 против Франции (1:0) в столкновении с Димитри Пайе. Из-за этого Криштиану не сможет выйти на поле до сентября и пропустит старт Примеры.