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Роналду: «После возвращения я стану еще сильнее»

19 июля 2016, 01:33
7

Форвард «Реала» Криштиану Роналду выступил с обращением к своим поклонникам, в котором выразил благодарность за свою поддержку.

«Все привет! Я хочу поблагодарить всех своих поклонников и сказать, что после возвращения я стану еще сильнее», – заявил Роналду.

Напомним, португалец получил травму в финальном матче Евро-2016 против Франции (1:0) в столкновении с Димитри Пайе. Из-за этого Криштиану не сможет выйти на поле до сентября и пропустит старт Примеры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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alexandr1205
1468909730
Почему бы и нет ?
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rusti2006
1468913075
И так не плох Роналду
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melnicn
1468919373
bravo!!!
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bullet90
1468922745
какой мудак называет новости в группе в вк?
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калач
1468934982
После возвращения я стану еще старее
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alexfor
1468940223
конечно, надо становиться сильнее) то, что ты на евро показал - не самое лучшее и сильное)
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RUPRICHT
1468948673
Давай выздоравливай и радуй болельщиков!!!!!
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