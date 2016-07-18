ФИФА обеспокоена ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены»

ФИФА выразила беспокойство ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены». Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга уведомили генерального подрядчика компанию «Инжтрансстрой-СПб» о разрыве контракта по причине дефицита средств в размере 2,5 миллиарда рублей. Сегодня компания опубликовала заявление, что намерена продолжить работу с учетом замечаний от администрации города на Неве. Ранее сообщалось, что смена подрядчика может существенно повлиять на сроки сдачи в эксплуатацию стадиона на острове Крестовском.

«ФИФА внимательно следит за строительством «Стадиона Санкт-Петербург», вокруг которого в последние дни возникли определенные сложности. Ситуация дает повод для беспокойства, однако ФИФА ожидает, что местные власти реализуют предоставленные гарантии и стадион будет сдан до конца 2016 года, как и было обещано», – заявили в пресс-службе организации.