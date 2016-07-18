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ФИФА обеспокоена ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены»

18 июля 2016, 17:34
5

ФИФА выразила беспокойство ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены». Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга уведомили генерального подрядчика компанию «Инжтрансстрой-СПб» о разрыве контракта по причине дефицита средств в размере 2,5 миллиарда рублей. Сегодня компания опубликовала заявление, что намерена продолжить работу с учетом замечаний от администрации города на Неве. Ранее сообщалось, что смена подрядчика может существенно повлиять на сроки сдачи в эксплуатацию стадиона на острове Крестовском.

«ФИФА внимательно следит за строительством «Стадиона Санкт-Петербург», вокруг которого в последние дни возникли определенные сложности. Ситуация дает повод для беспокойства, однако ФИФА ожидает, что местные власти реализуют предоставленные гарантии и стадион будет сдан до конца 2016 года, как и было обещано», – заявили в пресс-службе организации.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Тraumtanzеr
1468854102
Не сдаст.Это точно.
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roman230582
1468854186
До сих пор только в России угорали с этой стройки века, а теперь весь мир будет
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Fakel_VRN
1468854969
Эта казалось бы глупейшая ситуация со стадионом - показывает какие же дураки сидят у нас в правительстве, в футбольных верхах.. лишь бы откаты были, а на репутацию - да и Х.. с им))))) Мне пофиг на Зенит, за ДЕРЖАВУ обидно господа!
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KorolShut
1468856745
ФИФА обеспокоена что ей не откатывают со строительства
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никита голоян
1468867744
у нас есть прекрасный стадион Краснодар
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