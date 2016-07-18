ФИФА ждет гарантий, что «Зенит-Арена» будет сдана в срок

ФИФА выразила надежду, что «Зенит-Арена» будет построена и сдана в эксплуатацию в те сроки, которые были оговорены ранее. Организация ждет гарантий по этому вопросу от властей Санкт-Петербурга. Напомним, в пятницу 15-го июля администрация северной столицы уведомила генерального подрядчика стадиона на острове Крестовском компанию «Инжтрансстрой-Спб» о расторжении контракта. Позже председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов заявил, что смена генподрядчика может привести к увеличению сроков строительства арены, что поставит под угрозу проведение в городе на Неве матчей Кубка конфедераций 2017-го года.

«ФИФА ожидает, что город предоставит все гарантии и выполнит взятые на себя обязательства. Соответственно, стадион будет построен в соответствии с ранее оговоренными сроками – до конца 2016 года», – сообщили в пресс-службе организации.