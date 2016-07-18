«Инжтрансстрой-СПб» остается генподрядчиком стадиона в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Инжтрансстрой-СПб» Виталий Лазуткин, являющейся генподрядчиком стадиона «Зенит-Арена», заявил, что завершить строительство объекта на острове Крестовском будет почти невозможно в случае, если власти Санкт-Петербурга откажутся от услуг компании.

Напомним, в пятницу 15 июля администрация города на Неве объявила о расторжении контракта с «Инжтрансстрой-Спб» из-за дефицита в 2,5 миллиарда рублей, который подрядчик так и не мог объяснить.

«Мы считаем, что сохранение нашего трудового коллектива и выполнение накопленных перед ним обязательств – это залог сдачи объекта и является приоритетом. Мы говорим просто с инженерной точки зрения. Наши специалисты прекрасно знают объект, всю техническую документацию, и даже если на стадион выйдет новый генподрядчик, на то, чтобы просто изучить проект и процессы – потребуется длительное время.

Если говорить про промежуточные сроки выполнения работ, нарушение которых может стать основанием для расторжения контракта, важно понимать, что стартовый при подписании контракта график работ согласовался тогда, когда у нас еще не было завершено проектирование. На этом объекте не было полного проектного цикла, производственные графики и промежуточные сроки менялись несколько раз. Условия госконтракта однозначно выставляют существенные штрафы за нарушение конечных сроков, а промежуточные сроки всегда были предметом обсуждения.

Самые ответственные работы завершены, до сдачи стадиона остается полгода. Заказчик отсекает нас с серьезными убытками и с кредиторской задолженностью перед подрядчиками, которая составляет 700 миллионов. Если к нам поступает требование по банковской гарантии до трех миллиардов, то это однозначно сразу ставит компанию на грань банкротства, и мы не имеем возможность рассчитаться с субподрядчиками. У нас есть выполненные работы примерно на один миллиард, которые не принимает заказчик. Также городом было принято решение проиндексировать строительство стадиона на 4,3 миллиарда рублей, из-за изменений проекта, падения национальной валюты, влияния инфляции, появления допработ. Все это будет скрытым плюсом для нового генподрядчика. Нас выкидывают с объекта с огромным минусом, обозленными субподрядчиками за спиной, а новый генподрядчик заходит на практически готовый объект и достраивает его в очень хороших финансовых условиях.

Со своей стороны, я прошу заказчика ответственно подойти ко всем процессам. Для нас критически важно, чтобы на этой неделе у нас приняли выполненные работы, и мы могли погашать задолженность по заработной плате и исполнять налоговые обязательства», – приводит слова Лазуткина piterarena.com.