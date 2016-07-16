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    • Стоимость строительства «Зенит-Арены» может быть вновь увеличена

    Стоимость строительства «Зенит-Арены» может быть вновь увеличена

    Новый генподрядчик «Зенит-Арены» может попросить об увеличении финансирования строительства стадиона, сообщил председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов.

    Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга разорвали контракт с уже бывшим подрядчиком компанией «Инжтрансстрой-Спб», после того как был выявлен дефицит в размере 2,5 миллиардов рублей.

    «Там еще есть неизрасходованный бюджет, который выделил город. Может быть, новый подрядчик закончит строительство на эти финансы, но, возможно, он попросит еще денег.

    Сейчас идет смена подрядчика, и о новом еще ничего неизвестно. Сложно сказать, успеют ли они закончить строительство. Если навалятся всем миром, то успеют», – сказал Тюльпанов.

    «Зенит-Арена» является одним из стадионов, которые примут чемпионат мира-2018. Его проект уже не раз претерпевал изменения (в 2008, 2010 и 2013 годах), причем, каждый раз с увеличением стоимости. В настоящее время смета составляет 39,2 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2016 14:31
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    Комментарии (23)
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1468681749
    Россия-- страна не пойманных воров и вечно будущего счастья.
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    df44
    1468683600
    и сколько будут стоить билеты на этот стадион?
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    slavа0508
    1468683869
    Да уж у нас в стране всё нормально наверное,если государству не куда девать денег как на Зенит,,,,,,,только вот неделю назад смс ками собирали деньги по первому каналу на лечение детей
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    Бриг
    1468684688
    Почву готовят под очередной съем. Главное, ничего ведь не боятся! За лярд готовы посидеть?
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    Alex Flash
    1468686315
    Надо поставить в позу бобра,всех ,кто получал бабки и заставить все сделать как надо.Чтобы отучить других отмывать и здипить бабки. И может нужно присутствие главного человека страны.Надо прекращать этот балаган
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    ceret
    1468688019
    Россия -щедрая душа !
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    Lexa_Lexa
    1468693850
    Уже даже не смешно
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    Vito27
    1468695812
    Я вот не пойму, все так возмущается за стоимость стадиона и за сроки его строительства, ваши что ли бабки туда тратят, вы лично туда бабло тратите? Вы вкурсе что стадион реально только три года строится? И он огромных размеров, вы клоуны товарищи, не зная всей сути судите по обложке...
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    alexandr1205
    1468735839
    Надо стремиться к 50 миллиардам !
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    ologreds
    1694995159
    numo474836
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