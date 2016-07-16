Стоимость строительства «Зенит-Арены» может быть вновь увеличена

Новый генподрядчик «Зенит-Арены» может попросить об увеличении финансирования строительства стадиона, сообщил председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов.

Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга разорвали контракт с уже бывшим подрядчиком компанией «Инжтрансстрой-Спб», после того как был выявлен дефицит в размере 2,5 миллиардов рублей.

«Там еще есть неизрасходованный бюджет, который выделил город. Может быть, новый подрядчик закончит строительство на эти финансы, но, возможно, он попросит еще денег.

Сейчас идет смена подрядчика, и о новом еще ничего неизвестно. Сложно сказать, успеют ли они закончить строительство. Если навалятся всем миром, то успеют», – сказал Тюльпанов.

«Зенит-Арена» является одним из стадионов, которые примут чемпионат мира-2018. Его проект уже не раз претерпевал изменения (в 2008, 2010 и 2013 годах), причем, каждый раз с увеличением стоимости. В настоящее время смета составляет 39,2 миллиарда рублей.