Клопп: «Ливерпулю» не нужны звездные игроки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике мерсисайдского клуба.

«Ливерпулю» не нужны звездные игроки. Нужно смотреть на тех футболистов, которые есть и работать с ними. Я доволен командой на 100 процентов.

В трансферное окно у болельщиков завышенные ожидания. Все говорят только о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» усилились звездами футбола, а «Ливерпуль» купил каких-то неизвестных игроков, при этом забывая о том, что мы провели много хороших игр в прошлом сезоне. Наша цель – построить команду в этом сезоне, и мы сделаем все, чтобы доказать – наш путь является верным», – сказал Клопп.