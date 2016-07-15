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  • Мутко: «Я не могу решить вопрос со стадионом в Санкт-Петербурге»

Мутко: «Я не могу решить вопрос со стадионом в Санкт-Петербурге»

15 июля 2016, 21:12
18

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал задержку со строительством стадиона в Санкт-Петербурге.

«Ни Игорь Шувалов, ни я эти вопросы решать не можем. Мы лишь можем в очередной раз принять их заявления, что они введут стадион вовремя. На них ответственность. Арбитра быть не может – есть заказчик и подрядчик», – заявил Мутко.

Ранее появилась информация о том, что стадион на Крестовском острове может быть не готов к матчам Кубка Конфедераций, которые состоятся летом 2017 года.

Источник: Р-Спорт
Весь мир Мутко Виталий
Комментарии (18)
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Тraumtanzеr
1468606951
Деньги пилить проще.
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cska-62
1468608003
Да, там, похоже, схватка титанов за бабло! Вожди разрулить не могут... А Мутко и Шувалов так..., мелкие шавки у вождей... В этом вопросе Мельдоний Лимитович прав...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468609666
Расплата за купленный ЧМ 2018
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Саня БУБА
1468610886
.....а где же наш великий и могучий гарант всего и вся, ввп????.....или нам сталина воскрешать????
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40Zver40
1468612589
А что ты вообще можешь?????
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GM
1468649404
А нужно ли достраивать этот бомжатник? Ведь его нынешнее состояние как раз идеально соответствует состоянию Зенита ;)
Ответить
GM
1468649656
Государственный заказчик: Комитет по строительству Санкт-Петербурга Т.ч. самые здесь умные могут обратиться к руководству Питера, т.к. именно они этот долгострой затеяли и именно они туда вбухали кучу денег. Мутко-то нафига надо за этот тянитолкай отвечать, ему что, проблем других мало?
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Vito27
1468696011
Я вот не пойму, все так возмущается за стоимость стадиона и за сроки его строительства, ваши что ли бабки туда тратят, вы лично туда бабло тратите? Вы вкурсе что стадион реально только три года строится? И он огромных размеров, вы клоуны товарищи, не зная всей сути судите по обложке...
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