Мутко: «Я не могу решить вопрос со стадионом в Санкт-Петербурге»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал задержку со строительством стадиона в Санкт-Петербурге.

«Ни Игорь Шувалов, ни я эти вопросы решать не можем. Мы лишь можем в очередной раз принять их заявления, что они введут стадион вовремя. На них ответственность. Арбитра быть не может – есть заказчик и подрядчик», – заявил Мутко.

Ранее появилась информация о том, что стадион на Крестовском острове может быть не готов к матчам Кубка Конфедераций, которые состоятся летом 2017 года.