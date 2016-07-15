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  • Мутко: «С финансированием нового стадиона «Зенита» проблем нет»

Мутко: «С финансированием нового стадиона «Зенита» проблем нет»

15 июля 2016, 14:07
10

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со строящимся стадионом «Зенита» на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с генеральным подрядчиком строительства арены, компанией «Инжтрансстрой-СПб». Рабочие на стадионе начали бастовать из-за невыплаты заработной платы.

«С финансированием стадиона в Питере проблем нет. У них есть бюджет, есть деньги. Проблема – во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. У каждого своя правда. Но в данном случае прав тот, у кого больше прав. Если так, то заказчик должен определиться, с кем ему строить, но при этом должен нести ответственность», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (10)
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hodyrev
1468583052
Мутко?кто это
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RUSTY8
1468584188
да, "сочините" кто-нидь разбирающийся в этом - Петицию на Лоботомию Мудко...у человека реально проблемы с психикой, он не осознает реальность)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468587868
Владимир Владимирович, Вы в ответе за тех , кого приручили.
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Тraumtanzеr
1468588467
Мутко, ты хуй.
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AlMann
1468594464
Мутко: "С распилом проблем нет".
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Днестряне
1468607956
Мутко у тебя постоянно проблем нет.
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