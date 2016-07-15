Мутко: «С финансированием нового стадиона «Зенита» проблем нет»

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со строящимся стадионом «Зенита» на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с генеральным подрядчиком строительства арены, компанией «Инжтрансстрой-СПб». Рабочие на стадионе начали бастовать из-за невыплаты заработной платы.

«С финансированием стадиона в Питере проблем нет. У них есть бюджет, есть деньги. Проблема – во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. У каждого своя правда. Но в данном случае прав тот, у кого больше прав. Если так, то заказчик должен определиться, с кем ему строить, но при этом должен нести ответственность», – сказал Мутко.