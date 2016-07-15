Вице-губернатор: «Генподрядчик поставил под угрозу сроки сдачи «Крестовского»

Власти Санкт-Петербурга считают неприемлемым поведение генподрядчика строительства стадиона «Крестовский» компании «Инжтрансстрой-СПб». Как заявил вице-губернатор города Игорь Албин, оно ставило под угрозу срыва ввод в эксплуатацию арены в установленные сроки.

«Учитывая сжатые сроки завершения работ на объекте, на фоне низких темпов производства работ, крайне низкой динамики освоения лимитов финансирования, отсутствие надлежащей и оперативной реакции на предписания заказчика, неоправданную волокиту при принятии управленческих, технических и производственных решений, низкую мобилизацию трудовых ресурсов и низкую культуру производства, плохое качество работ и др., понимая, что подобная линия поведения ставит под угрозу срыва ввод в эксплуатацию стадиона в сроки, определeнные руководством города и страны, принято сложное, но единственно возможное в этой ситуации решение о досрочном расторжении государственных контрактов с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и АО «Корпорация «Трансстрой», – сказал чиновник.

Напомним, что город сегодня отказался от услуг данного генподрядчика.