Корнеев и Геркус придут в «Локомотив» в случае увольнения Смородской

Продолжают проявляться подробности кадровых перестановок в «Локомотиве». В столичном клубе практически определились с высшим менеджментом клуба на ближайший сезон. Как ранее стало известно, президент Ольга Смородская с большой долей вероятности покинет клуб.

Спортивный департамент после смены высшего руководства железнодорожников возглавит Игорь Корнеев, а на пост президента рассматривается кандидатура Ильи Геркуса, прежде работавшего в компании «Лига ТВ», уже прошел собеседование в структурах РЖД.