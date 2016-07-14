Контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» будет расторгнут

В ближайшее время должно произойти расторжение госконтракта с генеральным подрядчиком, ведущим строительство стадиона в Санкт-Петербурге, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, в четверг компания-генподрядчик строительства арены заявила, что заказчик в лице администрации Санкт-Петербурга делает все, чтобы сорвать сроки завершения строительства стадиона, обратилась к губернатору города и направила информацию о фактической приостановке выполнения контрактов. При этом представитель аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что работы по строительству «Зенит-Арены» не остановлены.

«Председатель комитета по строительству сообщил информацию о том, что готовится соглашение о расторжении госконтракта, в нем будет содержаться ряд пунктов. Процедура такова: они ставят задачу устранить ряд нарушений, замечаний. Если устраните – тогда хорошо, если нет – будем расторгать госконтракт. По нашей информации, соглашение о расторжении готовится. Если это произойдет, если процедура будет завершена, то на сроках сдачи и смете стадиона это скажется самым непредсказуемым образом. Город хочет заменить генподрядчика», – рассказал источник.