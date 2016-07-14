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  • Контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» будет расторгнут

Контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» будет расторгнут

14 июля 2016, 16:40
32

В ближайшее время должно произойти расторжение госконтракта с генеральным подрядчиком, ведущим строительство стадиона в Санкт-Петербурге, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, в четверг компания-генподрядчик строительства арены заявила, что заказчик в лице администрации Санкт-Петербурга делает все, чтобы сорвать сроки завершения строительства стадиона, обратилась к губернатору города и направила информацию о фактической приостановке выполнения контрактов. При этом представитель аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что работы по строительству «Зенит-Арены» не остановлены.

«Председатель комитета по строительству сообщил информацию о том, что готовится соглашение о расторжении госконтракта, в нем будет содержаться ряд пунктов. Процедура такова: они ставят задачу устранить ряд нарушений, замечаний. Если устраните – тогда хорошо, если нет – будем расторгать госконтракт. По нашей информации, соглашение о расторжении готовится. Если это произойдет, если процедура будет завершена, то на сроках сдачи и смете стадиона это скажется самым непредсказуемым образом. Город хочет заменить генподрядчика», – рассказал источник.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (32)
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mik1954
1468503779
Да их стрелять уже пора, а не бумажками грозить
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Клим Чугункин.
1468503816
Эти наваровали,давай счледующих.
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Alex3920486
1468504311
Чмошники вы все, кто проебланил проект!!!
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Koorantt
1468504418
Может власти города лучше заменить?
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Apocalypse
1468504765
Сейчас ещё одного наймут и ещё бабла откатят.
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KorolShut
1468504888
А че одни заработали, щас другие придут заработают
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андрей андреев
1468509518
Я,я хОчу. Деньги нужны срочно
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slavа0508
1468510179
Футбольные арены должны строится за частные деньги тогда и гемороя такого не будет,вон Галицкий и Федун построили без всякого ударажания проекта
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Legioner-05
1468514606
Уважаемые петербуржцы,обычные болелы- это так нельзя оставлять,устроим митинги пикеты итд.Что они за чиновники ,которые не могут решить эту проблему,9 лет стройки,миллиарды ворованные,они там совсем охренели что-ли.Народ пора подниматься.Плюют нам в лицо!
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Бриг
1468523587
Для питера такой стадион слишком круто. Петрович в самый раз.
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