Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генподрядчик «Зенит Арены» приостановил строительство стадиона

Генподрядчик «Зенит Арены» приостановил строительство стадиона

14 июля 2016, 11:02
33

Руководство компании «Инжтрансстрой-Спб», генерального подрядчика строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, обвиняет администрацию Санкт-Петербурга в срыве сроков завершения строительства стадиона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что рабочие субподрядных организаций на стадионе протестуют из-за задержки в выплате зарплаты.

«Наша задача не меняется: мы хотим завершить строительство стадиона в установленный государственным контрактом срок, т. е. до конца этого года. Однако сегодня сложилась ситуация, при которой заказчик в лице администрации города делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта, а именно отсутствуют проектные решения (проектная документация). В июле 2016 года заказчик передал в Главгосэкспертизу России очередной пакет проектных решений. Объем изменений и новых работ по обоим контрактам составит до 30% от общего объема работ, входящих в предметы контрактов, что, с учетом сезонности и технологии производства работ, может внести существенные корректировки в срок сдачи стадиона.

Отсутствует оплата ранее выполненных работ на сумму 1 миллиард рублей, что создает колоссальное напряжение ввиду нехватки ликвидности. Заказчик уклоняется от принятия работ. В результате дефицита ликвидности финансовая ситуация на объекте чрезвычайно сложная. В любой момент могут начаться забастовки. Отсутствует компенсация по убыточным работам и поставкам. Анонсированное и согласованное увеличение сметы строительства стадиона на 4,3 миллиард рублей так и не воплощено в жизнь. Признанные заказчиком убытки в связи с выполнением уникальных работ, а также большие убытки в связи с необходимостью закупать импортное оборудование, вызванные курсовой разницей и инфляционными явлениями, не компенсированы до сих пор и не имеют оформленного контрактного механизма исполнения.

Отсутствует профессиональная эксплуатационная служба с официальным, документально закрепленным статусом. Генеральный подрядчик, прикладывая все возможные усилия для продолжения строительных работ на объекте, пошел на беспрецедентный шаг по предоставлению дополнительных банковских гарантий под дополнительный аванс, в связи с затянувшимися решениями по внесению поправок в бюджет и возможности получения компенсационных денежных средств. Тем не менее дополнительные авансы не предоставлены.

В последние две недели заказчиком активно муссируются идеи расторжения контрактов с генподрядчиком. Используется тактика шантажа с требованием подписать допсоглашение о применении дефлятора с дополнительными штрафами и санкциями, подписать соглашение с комплексным поставщиком, которое приведет к увеличению расходов, против решения о нерасторжении.

Замена генподрядчика на этапе готовности стадиона в 85% официально принятых работ, при необходимости завершить строительство в течение 11 месяцев, до старта Кубка конфедераций в июне 2017 года – фактически невозможна. Процедуры, связанные с перезаключением государственного контракта, передачей документации и строительной площадки дополнительно отодвинут сроки сдачи стадиона не менее чем на полгода», — говорится в заявлении на сайте стадиона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1468483677
Ну это,ука,уже не смешно.Власти города 1стадион не могут построить.Наверное ждут перевода в Москву,на более хлебные должности
Ответить
vladimir-7
1468483880
Пора Сталина с Берией будить. Сразу построят стадион.
Ответить
Chesn0k
1468486346
администрации Петербурга срочны нужны чистки
Ответить
kykyi
1468488395
Да, здесь, как с пенсионерами не получается:"денег нет, но вы стройте". Где наш Оле-Ола :" А ты знаешь сколько в стане налогов собирается?", " У нас в стране денег до хрена". А ведь кроме стадиона, еще куча работы, инфраструктура.
Ответить
zadira56
1468490253
Ну,вот! А вы всё Мамаев,Кокорин...)
Ответить
FanatSerj
1468490398
И эти еще чиновники что то навяливают на футболистов? вы суки на себя сначала посмотрите, а потом уж о других "бревнах" говорите.
Второй город в стране, позорище стадион построить не могут, так ладно еще бы денег не было, уже столько разворовали, что эта арена не с раздвижным полем должна быть, она вообще, плять, улетать в космос должна уметь за эти деньги.
Ответить
Kulimen
1468490509
Вроде ж обещали студентов поднапрячь.
Ответить
Alex3920486
1468493317
Вот педики какие, тут бля работаешь за "3" копейки, а у них млрд пролетают без проблем! Да я твой рот-наоборот...Вы че там совсем охуели...!!!
Ответить
Qranat
1468495191
Государство в Государстве... Конституция РФ: "..недра и полезные ископаемые принадлежат народу российскому.." (примерно). Принадлежат, наверно, но пользуют их только питерские и представители стран, выставляющие из года в год России санкции ? ФК "Зенит", ХК СКА, БК "Зенит", германский "Шальке", Цверна Звезда и много др. о которых мы не знаем... И вот известный своим позором долгострой. Ну стыдно, ей богу... Всех, во всех регионах, даже Губернаторов и мэров сажают за миллион, украденный втихоря, но только не в Питере - стройка известная во всем мире, сожравшая вековое довольствие всех пенсионеров Страны, которым отказывают в индексации копеечной пенсии... А тут такое МНОГО лет... И все-равно хотят быть ВЕЛИКИМИ и ЛУЧШИМИ в мире, прославить любимый город, даже в кризис, на потеху американцам и КО, как раз и добивающихся, чтобы россиянам жрать было нечего и деньги тратились вот на такие проекты и гонку вооружений. Почему до сих не пересмотрен проект в сторону его удешевления, отказа от амбициозных и ненавистных простому гражданину, не имеющему нормальных жилищных условий, амбиций питерской верхушки ? В другом городе или области уже давно бы прикрыли подобную лавочку, не доводя народ до истерики от бессильной злобы... Но в Питере все должно быть лучшим и все молча с этим соглашаются, поскольку соглашатаи эти безденежьем не страдают и заботятся лишь о собственном благополучии. И предстоящий ЧМ-2018 года здесь не причем, поскольку тратить народные денежки на этот безумный проект начали задолго до его "завоевания" почетного звания - хозяина мирового футбольного первенства. А сколько новых стадионов и площадок на эти миллиарды можно было построить в других городах и регионах, не считали ? Грустно, уважаемые.
Ответить
Cobold
1468497621
Газпром продолжает пилить деньги! Браво. Чтоб вы сдохли, твари!
Ответить
Главные новости
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
3
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
11
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
11
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
8
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+