Генподрядчик «Зенит Арены» приостановил строительство стадиона

Руководство компании «Инжтрансстрой-Спб», генерального подрядчика строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, обвиняет администрацию Санкт-Петербурга в срыве сроков завершения строительства стадиона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что рабочие субподрядных организаций на стадионе протестуют из-за задержки в выплате зарплаты.



«Наша задача не меняется: мы хотим завершить строительство стадиона в установленный государственным контрактом срок, т. е. до конца этого года. Однако сегодня сложилась ситуация, при которой заказчик в лице администрации города делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта, а именно отсутствуют проектные решения (проектная документация). В июле 2016 года заказчик передал в Главгосэкспертизу России очередной пакет проектных решений. Объем изменений и новых работ по обоим контрактам составит до 30% от общего объема работ, входящих в предметы контрактов, что, с учетом сезонности и технологии производства работ, может внести существенные корректировки в срок сдачи стадиона.



Отсутствует оплата ранее выполненных работ на сумму 1 миллиард рублей, что создает колоссальное напряжение ввиду нехватки ликвидности. Заказчик уклоняется от принятия работ. В результате дефицита ликвидности финансовая ситуация на объекте чрезвычайно сложная. В любой момент могут начаться забастовки. Отсутствует компенсация по убыточным работам и поставкам. Анонсированное и согласованное увеличение сметы строительства стадиона на 4,3 миллиард рублей так и не воплощено в жизнь. Признанные заказчиком убытки в связи с выполнением уникальных работ, а также большие убытки в связи с необходимостью закупать импортное оборудование, вызванные курсовой разницей и инфляционными явлениями, не компенсированы до сих пор и не имеют оформленного контрактного механизма исполнения.



Отсутствует профессиональная эксплуатационная служба с официальным, документально закрепленным статусом. Генеральный подрядчик, прикладывая все возможные усилия для продолжения строительных работ на объекте, пошел на беспрецедентный шаг по предоставлению дополнительных банковских гарантий под дополнительный аванс, в связи с затянувшимися решениями по внесению поправок в бюджет и возможности получения компенсационных денежных средств. Тем не менее дополнительные авансы не предоставлены.



В последние две недели заказчиком активно муссируются идеи расторжения контрактов с генподрядчиком. Используется тактика шантажа с требованием подписать допсоглашение о применении дефлятора с дополнительными штрафами и санкциями, подписать соглашение с комплексным поставщиком, которое приведет к увеличению расходов, против решения о нерасторжении.



Замена генподрядчика на этапе готовности стадиона в 85% официально принятых работ, при необходимости завершить строительство в течение 11 месяцев, до старта Кубка конфедераций в июне 2017 года – фактически невозможна. Процедуры, связанные с перезаключением государственного контракта, передачей документации и строительной площадки дополнительно отодвинут сроки сдачи стадиона не менее чем на полгода», — говорится в заявлении на сайте стадиона.