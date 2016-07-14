Степашин: «Может Мутко нужно иметь совесть, чтобы уйти в отставку?»

Член исполкома РФС Сергей Степашин уверен, что Виталий Мутко должен написать заявление об уходе с поста главы союза.

«Сергею Фурсенко хватило интеллигентности, чтобы уйти с поста главы РФС после неудачного выступления сборной четыре года назад. Тогда мы тоже проиграли, но не так позорно. Чуть-чуть не хватило. Не предлагаю сейчас Мутко уходить в отставку, хотя сам знаю, что это такое и как это делается. Может, надо просто совесть иметь? Это моя позиция», — сказал Степашин.