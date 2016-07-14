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  • Степашин: «Может Мутко нужно иметь совесть, чтобы уйти в отставку?»

Степашин: «Может Мутко нужно иметь совесть, чтобы уйти в отставку?»

14 июля 2016, 09:59
30

Член исполкома РФС Сергей Степашин уверен, что Виталий Мутко должен написать заявление об уходе с поста главы союза.

«Сергею Фурсенко хватило интеллигентности, чтобы уйти с поста главы РФС после неудачного выступления сборной четыре года назад. Тогда мы тоже проиграли, но не так позорно. Чуть-чуть не хватило. Не предлагаю сейчас Мутко уходить в отставку, хотя сам знаю, что это такое и как это делается. Может, надо просто совесть иметь? Это моя позиция», — сказал Степашин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (30)
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kotmyshka
1468479759
Где ж ее взять?
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acer2003
1468480150
Куда же он уйдёт, он же Памятник ))
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exreporter
1468480378
гнали Хиддинка.. И ничего. Гнали Адвокаата. И ничего. Гнали Капелло.. И снова ничего. Убрали Фурсенко. Ушел Слуцкий. И что? Хватит уже все сводить к отставке
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Kulimen
1468481857
Есть совесть, есть и стыд; а стыда нет — и совести нет. Какие еще могут быть вопросы к господину Мутко, когда он не считает себя виноватым.
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Kosmotoga
1468486577
да вы задолбали своей отставкой!! он уже говорил путину что хочет уйти но путин попросил не уходить а решать проблемы.Это было как раз когда с допингом начались проблемы.
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VVM1964
1468487245
ОТКУДА У НАШИХ ЧИНУШ СОВЕСТЬ , ЭТИ ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫ !!!
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S_N
1468488200
Парни, Подпишите петицию за ОТСТАВКУ МУТКО https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE?recruiter=567633131&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink
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old_seemann
1468489982
Смысл его менять? Лучше уже все равно не будет
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Nail-football
1468491109
Тем временем под петицией за отставку Мутко подписалось чуть больше 1500 человек. Видать у нас герои только сборную распускать, а для конкретных дел у россиян кишка тонка(((
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richi
1468493162
Совесть то иметь надо. Но где же ее взять, если ее нет.
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