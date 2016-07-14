Финансовый директор «Крыльев Советов»: «Работа по усилению состава идет постоянно»

Финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров рассказал о том, как команда собирается усиливать состав в летнее трансферное окно.



«Стоит ли ждать летом в «Крыльях Советов» новичков с российским паспортом? Работа по усилению состава идет постоянно, мы ведем переговоры со многими интересными игроками, среди которых и россияне, и легионеры. Скажу честно — интересующих нас российских игроков, чьи финансовые условия клуб «Крылья Советов» может себе позволить, на рынке осталось не так много. Но варианты усиления есть, мы ждем подходящих моментов», — приводит слова Поварова «Волга Ньюс».