Еременко: «Зенит» остается главным конкурентом ЦСКА в борьбе за титул»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что главные претенденты на победу в чемпионате России останутся те же, что и в прошлом году – это мы и «Зенит». Возможно, еще «Краснодар» сможет вмешаться в гонку. Нельзя забывать и про «Ростов», который будет очень сложным соперником, ведь у них прошедший сезон стал просто сумасшедшим. Тем более, Бердыев продлил контракт с клубом, их нельзя списывать со счетов.

Нашей задачей будет только победа в чемпионате России, как и каждый год, а в Лиге чемпионов хотелось бы выступить удачнее, чем в прошлом сезоне. При этом нет особых предпочтений, с кем хотелось бы встретиться в еврокубке. Хотелось бы играть с командами послабее, чтобы успешнее выступить, хотя слабых команд в этом турнире не бывает», – заявил Еременко.