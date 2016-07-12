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  • Еременко: «Зенит» остается главным конкурентом ЦСКА в борьбе за титул»

Еременко: «Зенит» остается главным конкурентом ЦСКА в борьбе за титул»

12 июля 2016, 16:28
8

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, что главные претенденты на победу в чемпионате России останутся те же, что и в прошлом году – это мы и «Зенит». Возможно, еще «Краснодар» сможет вмешаться в гонку. Нельзя забывать и про «Ростов», который будет очень сложным соперником, ведь у них прошедший сезон стал просто сумасшедшим. Тем более, Бердыев продлил контракт с клубом, их нельзя списывать со счетов.

Нашей задачей будет только победа в чемпионате России, как и каждый год, а в Лиге чемпионов хотелось бы выступить удачнее, чем в прошлом сезоне. При этом нет особых предпочтений, с кем хотелось бы встретиться в еврокубке. Хотелось бы играть с командами послабее, чтобы успешнее выступить, хотя слабых команд в этом турнире не бывает», – заявил Еременко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1468330871
А кто сказал, что уже за титул борются кони, Это когда слуцкий в агонии? А рядом со слуцким агонируют березуцкие Какие то у вас мысли - дурацкие.
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a-rakhmatov
1468334271
Коням будет тяжко без Мусы в этом сезоне удержать чемпионский титул......Ростов с Бердыевым будут серьезно бороться за первое место, а Зенит без Халка будет уже ни таким сильным как раньше
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Garrincha58
1468341243
и ЦСКА и тем более Зенит долго еще не будут претендентами на титул пришла эра Спартака и Краснодара. ЦСКА не знаю а Зенит в этом году даже в пятерку не войдет
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