Скончался четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Исаев

Сегодня на 84 году жизни не стало заслуженного тренера России и четырехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Анатолия Исаева. Об этом сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

«Потеря огромная. Хороший человек, друг, классный футболист и тренер. Большая потеря… Он только вышел из больницы, и вот сегодня все это случилось. Светлая память… Сделаем все, чтобы достойно проводить нашего друга в последний путь. Знаете, такие светлые воспоминания о нем! Я все время говорил, поздравляя его с днем рождения: «Анатолий Константиныч, Бастилия взята!». Он ведь 14-го июля родился. И вот чуть-чуть не дожил до дня рождения…» – сказал Симонян.