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  • Скончался четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Исаев

Скончался четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Исаев

10 июля 2016, 21:09
6

Сегодня на 84 году жизни не стало заслуженного тренера России и четырехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Анатолия Исаева. Об этом сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

«Потеря огромная. Хороший человек, друг, классный футболист и тренер. Большая потеря… Он только вышел из больницы, и вот сегодня все это случилось. Светлая память… Сделаем все, чтобы достойно проводить нашего друга в последний путь. Знаете, такие светлые воспоминания о нем! Я все время говорил, поздравляя его с днем рождения: «Анатолий Константиныч, Бастилия взята!». Он ведь 14-го июля родился. И вот чуть-чуть не дожил до дня рождения…» – сказал Симонян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (6)
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TERIA-76
1468176225
Олимпийский чемпион 1956 года! Вечная память.
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Sedoi_Goblin
1468177674
Огромное спасибо от благодарных потомков за 1-е футбольное золото !!! (ОИ Мельбурн-56). Вечная память!!!
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Ч.В.Г.
1468178557
Вечная память, Небесный покой!
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bolela_16
1468184451
Соболезную!!!
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Саня БУБА
1468186895
.....светлая память великому футболисту!!!!
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арейская
1468198428
Я конечно-же не успела застать этого футболиста в силу своего возраста, но присоединяюсь к соболезнующим, Царства, как говорится, Небесного!
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