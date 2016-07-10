Аленичев: «Это тот «Спартак», который я хочу видеть. Но он может стать еще сильнее»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после победы в товарищеском матче над «Сараево» (2:0) оценил готовность своей команды к предстоящему сезону.

«Команда лучше стала понимать мои требования, в какой футбол мы должны играть. Поначалу было нелегко. В декабре произошли большие перемены в составе – большая группа игроков ушла, буквально недавно еще одна небольшая группа игроков ушла.

Сейчас я считаю, что это тот «Спартак», который я хочу видеть. В контрольных играх, которые мы провели, я вижу, что ребята понимают все то, что я от них хочу и то, что требую. Еще хотелось бы, чтобы у нас было усиление хотя бы в лице двух игроков, и «Спартак» станет еще сильнее», – отметил Аленичев.

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