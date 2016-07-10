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  • Аленичев: «Это тот «Спартак», который я хочу видеть. Но он может стать еще сильнее»

Аленичев: «Это тот «Спартак», который я хочу видеть. Но он может стать еще сильнее»

10 июля 2016, 12:17
29

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после победы в товарищеском матче над «Сараево» (2:0) оценил готовность своей команды к предстоящему сезону.

«Команда лучше стала понимать мои требования, в какой футбол мы должны играть. Поначалу было нелегко. В декабре произошли большие перемены в составе – большая группа игроков ушла, буквально недавно еще одна небольшая группа игроков ушла.

Сейчас я считаю, что это тот «Спартак», который я хочу видеть. В контрольных играх, которые мы провели, я вижу, что ребята понимают все то, что я от них хочу и то, что требую. Еще хотелось бы, чтобы у нас было усиление хотя бы в лице двух игроков, и «Спартак» станет еще сильнее», – отметил Аленичев.

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Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (29)
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swot1205
1468142841
Удачи. Мы верим
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FCQ
1468143125
Верим Дима!!!
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Алексей1988
1468143932
Ну оварняк с сараево то это жа... ))) показатель! )))) ух спартакище )))) ух бойтесь враги ))) а если серьезно, спартак как был середняком, так и остался ) борьба за место в лиге европы - хи место )
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mdu86
1468144155
Не рановато ли,Дмитрий Анатольевич? Судить по товарищеским матчам, да и ещё с такими соперниками...
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KARAT777
1468146072
И так каждый год о Спартаке перед сезоном... Цыплят по весне будем считать...
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Ubuntu
1468146523
пятое место - ваш предел
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Qranat
1468146691
Тоже самое этот самовлюбленный физручок говорил и вначале прошлого сезона... Что из этого получилось все помнят. Делать выводы Аленичеву по итогам товарников СМЕШНО. В России знают как лишить единственного козыря (Промеса) спартаковского, а ничего другого Дима просто придумать не в состоянии.. Но уж больно усердно кто-то в этом году старается облегчить жизнь "Спартаку", учитывая календарь и 100% охват трансляций матчей с его участием - не вью Лаврова так подействовало на Прядкиных и Мутко, что так стремительно поставили, одурманенных духом, на один уровень с приватизировавшими рос.футбол питерскими ??? В связи этой любовью, думаю, арбитры еще больше будут помогать аленевским мечтателям, чтобы выполнить пожелания главных болельщиков, некогда уважаемой, команды
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Грыззь
1468148481
Удачи, Дима!
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cska-62
1468149869
Мне интересно (не увлекаюсь тотализатором), есть ли где-нибудь ставки на то, после какого тура первенства РФПЛ Аленичева уволят?
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slavа0508
1468158000
Да помоему всё понятно приобритений ноль,Аленичев просто устраивает Федуна по тратам,
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