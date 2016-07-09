Хуснуллин: «Строительство стадиона ЦСКА завершено»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительные работы на новом стадионе ЦСКА подошли к концу. По его словам, в данный момент идет процесс наладки оборудования.

«В настоящее время ведется наладка оборудования и оформление необходимой для ввода документации.

Хочу подчеркнуть, что в составе комплекса откроется не только спортивная арена, но и офисный центр, а также гостиница», – сказал Хуснуллин.

Напомним, сегодня заммэра нанес визит на арену армейцев в компании президента красно-синих Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева.