Хуснуллин в компании Гинера и Бабаева посетил стройку стадиона ЦСКА

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в компании президента ЦСКА Евгения Гинера и гендиректора клуба Романа Бабаева поприсутствовал на стройке возводящейся арены красно-синих.

«Сегодня строительную площадку на 3-й Песчаной улице посетил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Вместе с президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым он проинспектировал ход работ на объекте», – сообщается на клубном сайте армейцев.

Напомним, что стадион ЦСКА, как сообщалось ранее, не успеют подготовить к проведению матча за Суперкубок России (23 июля). Первый матч на новой арене, вероятнее всего, будет сыгран в сентябре.