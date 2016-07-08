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Бартомеу: «Лео, мы будем защищать тебя до конца»

8 июля 2016, 21:14
2

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на своей странице в Twitter выразил поддержку нападающему Лионелю Месси, который был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

«Лео, те, кто нападает на тебя, нападают и на «Барселону» с ее историей. Мы будем защищать тебя до конца. Вместе навсегда!», – написал Бартомеу.

Ранее каталонский клуб поддержал Месси официальным заявлением. Напомним, футболист не будет отбывать наказание в тюрьме, потому что налоговое законодательство он нарушил впервые, а срок составляет менее двух лет.

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (2)
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Luis Figo
1468004934
а они по другому не умеют, смотрят что за последние 10 лет Барселона брала титул 7 раз, а Реал только 2раза! Вот и бесятся!!!
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greck
1468092369
Комментарий удален.
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