Бартомеу: «Лео, мы будем защищать тебя до конца»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на своей странице в Twitter выразил поддержку нападающему Лионелю Месси, который был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

«Лео, те, кто нападает на тебя, нападают и на «Барселону» с ее историей. Мы будем защищать тебя до конца. Вместе навсегда!», – написал Бартомеу.

Ранее каталонский клуб поддержал Месси официальным заявлением. Напомним, футболист не будет отбывать наказание в тюрьме, потому что налоговое законодательство он нарушил впервые, а срок составляет менее двух лет.