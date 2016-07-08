«Динамо» представило форму на новый сезон

«Динамо» опубликовало фотографии с презентации формы, в которой команда будет выступать в ФНЛ в сезоне-2016/17.

«Предстоящий сезон «Динамо» начнет в новой форме, дизайн которой вдохновлен историей великого клуба и основан на традиционном сочетании синего и белого.

Ярко-синяя футболка домашнего комплекта с закругленной линией ворота с белой вставкой. Трусы выполнены в белом цвете. На внутреннюю сторону воротника нанесен логотип клуба. Контрастная вставка по бокам футболки выполнена из сетчатой ткани для дополнительной вентиляции. Гетры домашнего комплекта — синие, с белыми полосками в зонах икроножных мышц.

В гостевой комплект входит белая футболка с контрастным закругленным воротом, синие трусы с белой горизонтальной полосой по нижнему краю и белые гетры с синими полосками в зонах икроножных мышц.

Впрочем, как и в прошлых сезонах, сочетания цветов футболки, трусов и гетр в домашних и гостевых матчах могут варьироваться», – сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».