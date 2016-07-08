Клопп: «Ливерпулю» предстоит многое сделать и многого достичь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от подписания нового соглашения с красными. Напомним, контракт немецкого специалиста рассчитан до 2022 года.

«Мы находимся в начале нашего путешествия, но у нас уже есть связь с этим очень особым местом, и это невероятно.

Нам предстоит многое сделать и многого достичь, и мы будем к этому стремиться, потому что мы, как и все игроки, хотим стать лучшими в мире», – отметил Клопп.