Зобнин: «Увольнение Кобелева осталось загадкой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем переходе из столичного «Динамо».

– «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. В этот момент вы ушли в «Спартак». До вас доходят отклики, что вы перебежчик, предатель?

– Да. Больная тема для меня. До сих пор припоминают. Но, к сожалению, болельщики и журналисты многого не знают.

– Так расскажите.

– Не хотелось бы афишировать и затрагивать тему. Могу только сказать, что благодарен и клубу, и болельщикам, и руководству, и всем, кто был рядом. Все было на высшем уровне. Благодарен за четыре года, проведенных в «Динамо». Но все говорят, что я воспитанник клуба. Это не так. Меня воспитала тольяттинская «Академия». А «Динамо» дало многое в футболе. Благодаря ему, я сейчас что-то из себя представляю.

– Вы сейчас понимаете, как такое могло произойти – имею в виду вылет из Премьер-лиги?

– Все шло к этому. После сборов особо не усилились, не было игроков хорошего уровня. Начались поражения, в том числе, крупные. Тогда стало понятно, что будет борьба за выживание.

– Уход Кобелева – последняя капля? Вам уже тогда стало понятно, что вылет неизбежен?

– Не хочу обсуждать динамовское руководство. Но не могу понять, зачем за три тура до конца увольнять тренера.

– Была версия – чтобы увести из-под удара. Если бы клуб вылетел с Кобелевым – это была бы печать.

– Возможно. Не знаю. Для меня все остается загадкой.