Мутко: «В Калининграде все идет по графику»

Глава РФС Виталий Мутко доволен тем, как проходит строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года в Калининграде.



«В Калининграде все идет по графику. В целом мы удовлетворены ходом подготовки к ЧМ-2018 в регионе. Гостиницы строятся, все в соответствии со сроками. Проекты тренировочных площадок прошли экспертизу, определены подрядчики.



Строительство стадиона идет хорошими темпами. Зимой к арене будет подведено тепло, и начнутся отделочные работы. В следующем году сеем газон. Команда губернатора должна в таком же темпе продолжать подготовку. Тревожных моментов нет», — сказал чиновник.