У субподрядчиков строительства «Зенит Арены» проходят обыски

В субподрядных организациях, которые занимались строительством стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, проходят обыски по заявлению генподрядчика, компании «Транстрой». Напомним, что на стадионе планируется проведение матчей чемпионата мира-2018. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 миллиарда до возможных 43,8 миллиарда рублей.

Последний раз смета строительства стадиона «Зенит Арена» была увеличена на 4,3 миллиарда рублей. Сейчас она составляет 39,2 миллиарда.