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  • Кокорин: «На деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить все заведение, а не только шампанское»

Кокорин: «На деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить все заведение, а не только шампанское»

5 июля 2016, 18:41
42

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию, согласно которой он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из ночных клубов Монте-Карло приобрел шампанское на сумму в 250 тысяч евро.

«Было бы глупо отрицать, что мы присутствовали в данном заведении. Это происходило четыре-пять дней назад. Все, кто знают это место, могут подтвердить, что там всегда находится много русских посетителей. Так было и в этот раз.

Кто-то праздновал День рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого это нам? Мы не имеем никакого отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение», – сказал Кокорин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (42)
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андрей андреев
1467733831
Кокоша,умные люди знают что сумма нелепая.Просто нужно вводить прогрессивный налог на доходы,как в Европе.Тогда и 22млн бедных в России что нибудь перепадёт.А то как то нечестно,вам шампанское в Монте-Карло,а нам пиво в подворотне(штраф 1500 рублей)
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Etiainen
1467734092
жалкие отмазы
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Krasnodar 123
1467734513
ИДИ КУПИ ЗАВЕДЕНИЕ В МОНТЕ-КАРЛО ЗА 250 ТЫСЯЧ ЕВРО, ТЫ КОМУ ГОРБАТОГО ЛЕПИШЬ ОСЛИНАЯ ТВОЯ ГОЛОВА.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467735690
Кабаки , да бабы доведут до цугундера.
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АХ
1467736176
Ага, а мы типа скромно зашли по бургеру съесть...)
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АртурZaСМ
1467737415
Такие тупые отмазки... Просто скажите как оно есть - что вам пох.й на всех, на болел, на честь страны... говоря , что вы отдали все силы на поле вы просто пустословите... Нужно было выложиться на поле так , чтобы дней десять не о чем не могли думать кроме как тупо полежать дома в кровати...
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real1806
1467739192
Сколько детей нуждается в финансовой помощи по операциям!!!А ТУТ позорники просто так пропивабт бешенные деньги! Уроды.
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гость shuh
1467740774
духу не хватает признаться урод , наверное отмечал вылет из группы под гимн России ублюдок.
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ljrljr0505
1467744740
бомбардир превратился в авангард желтой прессы... кто где кого и с кем...футбола и о футболе минимум информации... зато про папилломы, потенцию с эрекцией, шлюшек разномасштабных горе-футболистов - сколько угодно.
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Atom2020
1467747809
Да конечно вы не виноваты ... мы же верим ... и гимн России в этом заведении каждый вечер крутят от нефиг делать ... и бутылки шампанского к вашему столику чисто случайно стекаются ... и засняли-то вас злые папарацци, чтоб честное имя опорочить ... ... Конечно же Саша с Пашей, продолжайте дальше в том же духе ... утырки зажравшиеся ...
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