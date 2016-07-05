Кокорин: «На деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить все заведение, а не только шампанское»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию, согласно которой он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из ночных клубов Монте-Карло приобрел шампанское на сумму в 250 тысяч евро.

«Было бы глупо отрицать, что мы присутствовали в данном заведении. Это происходило четыре-пять дней назад. Все, кто знают это место, могут подтвердить, что там всегда находится много русских посетителей. Так было и в этот раз.

Кто-то праздновал День рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого это нам? Мы не имеем никакого отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение», – сказал Кокорин.