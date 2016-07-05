Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ готова изменить календарь ради ЦСКА

5 июля 2016, 18:00
12

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига готова пойти на изменение календаря в пользу ЦСКА, если московский клуб обратится с подобной просьбой. Напомним, строительство нового стадиона армейцев выпадает из графика.

«В идеале надо дать календарь и не обсуждать его больше. Но мы всегда идем на уступки клубам, как, например, «Спартаку», когда они открывали свою арену. ЦСКА не успевает чуть-чуть, им тоже готовы пойти навстречу, если они обратятся. Готовы первые матчи сделать выездными для них, любой клуб в будущем может оказаться в подобной ситуации», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Прядкин Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1467732399
Опять Гинер все купил :(
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1467732863
Если московский клуб обратитЬся...... Что за школьники пишут новости??
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467733396
Если у Лени Слуцкого не получится положительный результат , то руководство ЦСКА может обратиться к Прядкину за очередным присвоением звания чемпиона РФПЛ. Таковы новые правила основателя премьер-лиги Гинера.
Ответить
Антибиотик
1467741143
Прекрасно помню, как неоднократно ради ЦСКА из-за их игры в еврокубках переносили им игру в РФПЛ с воскресенья на понедельник, чтобы они больше отдохнули. Также помню, как в аналогичной ситуации Локомотиву этот день отдыха не предоставили. Поймите правильно, ни каких претензий к ЦСКА, просто чиновников в РФПЛ нужно давно судить по закону и отправлять в Сибирь.
Ответить
palych1974
1467764984
А мы уже и привыкли,что календарь "что дышло,куда повернул туда и вышло"))) И это, к сожалению, касается многих вещей. Особенно, в последние годы...
Ответить
vladimir-7
1467781156
Какая разница для 2-3 команд, если 3 игры они проведут дома, а потом 2-3 игры на выезде? Ну и правильно, что РФПЛ идет навстречу ЦСКА.
Ответить
kotmyshka
1467787153
Надо изначально правильно составлять календарь, чтобы в ноябре-декабре не играть в сугробах...
Ответить
Главные новости
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
1
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
2
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Все новости
Все новости
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
2
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
2
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+