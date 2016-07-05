РФПЛ готова изменить календарь ради ЦСКА

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига готова пойти на изменение календаря в пользу ЦСКА, если московский клуб обратится с подобной просьбой. Напомним, строительство нового стадиона армейцев выпадает из графика.

«В идеале надо дать календарь и не обсуждать его больше. Но мы всегда идем на уступки клубам, как, например, «Спартаку», когда они открывали свою арену. ЦСКА не успевает чуть-чуть, им тоже готовы пойти навстречу, если они обратятся. Готовы первые матчи сделать выездными для них, любой клуб в будущем может оказаться в подобной ситуации», – сказал Прядкин.