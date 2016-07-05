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Мамаев переведен во второй состав «Краснодара»

5 июля 2016, 17:35
70

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что полузащитник «быков» Павел Мамаев переведен во второй состав. Напомним, российский хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным потратили за одну ночь в Монте-Карло 250 тысяч евро на шампанское.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о вечеринке с участием футболиста нашего клуба Павла Мамаева мы считаем своим долгом заявить следующее: такое поведение является возмутительным и недопустимым для игрока ФК «Краснодар».

В связи с чем в рамках действующего контракта к нему будут применены меры дисциплинарного и финансового характера. В настоящее время футболист Павел Мамаев переведен в молодежный состав ФК «Краснодар». Финансовое взыскание будет осуществлено в рамках действующего контракта», – сказал Хашиг.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (70)
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STatham
1467729390
Вот это правильно. И не забудьте сделать зарплату 15 тыщ руб.
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Manilov
1467729622
Молодцы Краснодар! Уважуха!
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Lenin26
1467730700
Уважуха если правда, пример для всех клубов РФПЛ!!!!
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Виталий1
1467730853
А я не понял, в чём проблема? Они же не чужие тратят! Сколько этим соплякам денег дают, столько они и тратят. И тратят в полном соответствии со своим умственным развитием: бабы-жрачка-бухло. А вот меня другая сторона интересует - за что им столько денег ВЫДАЮТ (платой за работу я это никогда не назову)? И как долго это будет продолжаться? И я не знаю, насколько ценен Мамаев, а вот Кокорин в Зените полный ноль. И для меня большой секрет, как он там появился.
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талхк
1467731116
идиотство показушное. какая кому разница,как он проводит отпуск? хоть лям пусть на шампунь тратит,кого это волновать должно?
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Тraumtanzеr
1467731263
Долбоебизм.Это нарушение прав человека.Контракт врядли нарушен, а если как говорят нарушен, то как они докажут, что он пил?))
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abuker 06
1467731786
Кокорина вслед за ним((
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mdu86
1467732075
Ждём изгнания Кокоши! И перевести их на рублёвый оклад равный минимальному прожиточному минимуму!
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Алексей1988
1467732840
Бред какой-то... Ладно бы буянил, опозорил клуб, страну и т.д. Может он бокал шампанского за эти деньги купил. Да я вообще уверен, что это утка!
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df44
1467736733
И что он нарушил? Другой вопрос за что ему такие деньги платят, а раз заплатили,как тратить в конце концов его личное дело
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