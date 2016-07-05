Мамаев переведен во второй состав «Краснодара»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что полузащитник «быков» Павел Мамаев переведен во второй состав. Напомним, российский хавбек вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным потратили за одну ночь в Монте-Карло 250 тысяч евро на шампанское.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о вечеринке с участием футболиста нашего клуба Павла Мамаева мы считаем своим долгом заявить следующее: такое поведение является возмутительным и недопустимым для игрока ФК «Краснодар».

В связи с чем в рамках действующего контракта к нему будут применены меры дисциплинарного и финансового характера. В настоящее время футболист Павел Мамаев переведен в молодежный состав ФК «Краснодар». Финансовое взыскание будет осуществлено в рамках действующего контракта», – сказал Хашиг.