Новый стадион «Краснодара» может принять Суперкубок России-2017

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что новый стадион «Краснодара», который находится в стадии завершения, может принять Суперкубок России в 2017 году.

«У «Краснодара», думаю, осенью стадион откроется. Это один из вариантов на проведение Суперкубка в следующем году, и финал Кубка России они тоже хотели провести. Вероятно, арена откроется в конце года, но я думаю, они хотели бы устроить в более теплое время года, осенью.

Не знаю, позволит ли нам ФИФА сыграть на новых стадионах, но я лично буду предлагать, чтобы Суперкубок проводился на новых аренах. В дальнейшем это должны быть «Лужники», московская арена, нейтральная. А в отношении следующего Суперкубка можно рассмотреть одну из новых арен, которые будут готовы к тому моменту», – сказал Прядкин.