Мамаев и Кокорин за ночь в Монте-Карло потратили на шампанское 250 тысяч

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе проводят отпуск в Монте-Карло. Сообщается, что в одном из ночных клубов игроки приобрели около 500 бутылок шампанского на общую сумму в 250 тысяч евро, которым угощали всех гостей.

«Мы сидели с друзьями, а напротив нас – Мамаев и Кокорин в окружении девушек. Первое время они вели себя очень спокойно и скромно. Затем стали выносить шампанское под гимн России, начали выбрасывать конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали. Некоторые просто забирали бутылки с их стола, так как их было несметное количество», – сказал один из очевидцев произошедшего.