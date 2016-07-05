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  • Мамаев и Кокорин за ночь в Монте-Карло потратили на шампанское 250 тысяч

Мамаев и Кокорин за ночь в Монте-Карло потратили на шампанское 250 тысяч

5 июля 2016, 16:00
52

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе проводят отпуск в Монте-Карло. Сообщается, что в одном из ночных клубов игроки приобрели около 500 бутылок шампанского на общую сумму в 250 тысяч евро, которым угощали всех гостей.

«Мы сидели с друзьями, а напротив нас – Мамаев и Кокорин в окружении девушек. Первое время они вели себя очень спокойно и скромно. Затем стали выносить шампанское под гимн России, начали выбрасывать конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали. Некоторые просто забирали бутылки с их стола, так как их было несметное количество», – сказал один из очевидцев произошедшего.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (52)
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Serjik78
1467723774
Лучше б эти олени дали эти деньги на развитие детского футбола.
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Slim8202
1467724271
Не хочу показаться, каким-то старчиком брюзжащим, однако парни вам должно быть стыдно,скромнее надо быть!
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Psih86
1467724507
Мне лично наплевать на этих чертей,они говно по жизни,они даже не в курсе что такое честь или другие ценности которые не измерить деньгами...чего я хочу так это чтобы таких чудиков не было в сборной!
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MaxOfMobbDeep
1467725275
Налог на зарплаты больше 70% сделать как во Франции именно в футболе, совсем одурели от денег
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гость shuh
1467725414
Берите пример с исландцев уроды - они радуют своих поклонников игрой а не шампанским. И не для вас этот гимн вы ничего не сделали для своей страны.
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ivanthebest
1467726413
Вот так в понимании этих клоунов выглядит патриотизм... А футбол это так, чтобы было чем такие "патриотические" вечеринки оплачивать...
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ufos73
1467726472
2 неудачника, которые пытаются купить себе уважение, ни чего кроме презрения и жалости эти малахольные не вызывают
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gennadiy
1467726626
Плохо кончат.
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джон базелон
1467729239
Кто-нибудь оживите Сталина пожалуйста!
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Саня БУБА
1467729821
......обоих на год для исправления в Анжи-2...в махачкалу к нормальным пацанам, жи есть!!!...и посадить на прожиточный минимум.....пир во время чумы!!!!
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