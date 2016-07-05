Аленичев: «По-прежнему допускаем много брака в игре»

Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев обсудил с командой последний контрольный матч против словенского «Рудара» (2:1).

«Вчера допустили слишком много брака в игре. Непозволительно много потерь. Это было нашей бедой в чемпионате и пока остается. Нужно от этого избавляться.

Главное, что все живы-здоровы. Завтра у нас еще один матч (с хорватской «Истрой-1961»). Промес и Попов проведут по 45 минут, а те, кто выходил вчера на час – по полчаса, и наоборот», – заявил Аленичев, общаясь с командой.