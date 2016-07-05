«Зенит» примет на себя управление строящимся стадионом

Управление стадионом, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перейдет к «Зениту».

Сообщается, что такое решение было принято на встрече между главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером и губернатором Георгием Полтавченко. При этом источник не уточняет сроки передачи арены под клубное управление: это может произойти как после сдачи объекта в эксплуатацию, так и после завершения работ генеральным подрядчиком.

После передачи стадиона «Зенит» сможет получать деньги за проведение там концертов и должен будет финансировать полноценную эксплуатацию арены как коммерческого объекта, а также перечислять городу платежи за аренду.

Ранее инспекция ФИФА высказывала претензии по поводу отсутствия у строящегося стадиона управляющей компании.