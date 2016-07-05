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«Зенит» примет на себя управление строящимся стадионом

5 июля 2016, 00:29
5

Управление стадионом, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перейдет к «Зениту».

Сообщается, что такое решение было принято на встрече между главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером и губернатором Георгием Полтавченко. При этом источник не уточняет сроки передачи арены под клубное управление: это может произойти как после сдачи объекта в эксплуатацию, так и после завершения работ генеральным подрядчиком.

После передачи стадиона «Зенит» сможет получать деньги за проведение там концертов и должен будет финансировать полноценную эксплуатацию арены как коммерческого объекта, а также перечислять городу платежи за аренду.

Ранее инспекция ФИФА высказывала претензии по поводу отсутствия у строящегося стадиона управляющей компании.

Источник: Fontanka.ru
Англия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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ФК Зенит всея Руси
1467668426
Это требовалось международными правилами, и давайте относиться к этому решению как к сугубо технической формальности. Теперь у Зенита два собственных стадиона - один просто мирового класса и второй - элитного, эксклюзивного. На фоне московских, десятилетиями бомжующих клубов, играющих кто по временно арендованным аренам - кто вообще за пределами Московского мегаполиса, Зенит имеет надёжную базу своей деятельности. Теперь в ответ ждём момента, когда взбалмошный Федун выгонит ненавидящий своего владельца Спартак на улицу и начнёт со Спартака брать громадную арендную плату за право вступить хоть ножкой на арену, которой владеет брат Федуна. Ничтожный краснобелый клуб идёт к своему жалкому и недостойному завершению жизненного цикла.
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Zeff
1467679155
Правильно. А по субботам пусть всем клубом крышу латают.
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mutabor0992
1467680652
Зенит примет...
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Каратель помойников
1467694065
какую то новую схему придумали как гос бюджет разворовывать
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