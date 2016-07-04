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  • Шпрыгин: «Вряд ли паспорт болельщика поможет значительно уменьшить беспорядки»

Шпрыгин: «Вряд ли паспорт болельщика поможет значительно уменьшить беспорядки»

4 июля 2016, 22:46
2

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал изменения закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Напомним, теперь покупка билетов и вход на спортивные мероприятия будут осуществляться по паспорту.

«Изменения не спонтанны. Разговоры об этом велись достаточно давно, около двух лет. Не думаю, что ситуация с драками на Евро-2016 как-то спровоцировала подписание документа.

Я считаю, что будет совершенно необязательно предъявлять паспорт на постоянной основе. Для каждого создадут индивидуальную карту, fan-ID, с действием в рамках общей базы по всей Европе и России. Это и будет паспортом болельщика.

При помощи этой карты зритель сможет пройти на стадион, оплатив билет, купить что-то в буфете и даже приобрести атрибутику любимого клуба. Это можно сравнить с картой iTunes, которую используют владельцы популярных американских гаджетов. Но вряд ли такое изобретение поможет значительно уменьшить количество беспорядков.

База нарушителей будет находиться в открытом доступе на сайте МВД. Наверное, это сделано умышленно: некая доска позора для нарушителей правопорядка», – сказал Шпрыгин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (2)
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алекс88
1467663357
Уйди ты на ххххх в монастырь и сиди там чтоб тебя не было слышно
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vladimir-7
1467699723
А.что поможет? Предлагай.
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